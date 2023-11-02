Рабочие завершают возведение новой школы в Орехово-Зуево

Более 200 строителей завершают возведение новой школы, которая появится на улице Красина в Орехово-Зуево и будет рассчитана на 550 учеников. Об этом сообщили в областном Минстрое. Работы проходят по нацпроекту «Образование».

«Сейчас на площадке более 200 рабочих и семь единиц техники. Выполняется устройство вентфасада, ведется чистовая отделка помещений, установка дверей, монтаж инженерных сетей, а на прилегающей территории завершается благоустройство, ведется установка детских игровых и спортивных комплексов», — говорится в сообщении.

В школе будет три этажа, ее площадь превысит 10 тысяч квадратных метров. Там обустроят классы, лаборантские, мастерские, библиотеку с IT-зоной, актовый зал, спортзалы и столовую с пищеблоком. Рядом со зданием школы появится стадион с футбольным полем, спортивные и игровые площадки. Завершить все работы планируют до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.