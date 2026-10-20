Единый тариф без льгот: почему частный сектор и квартиры платят одинаково

Для МУП «Водоканал Вешкаймского района» Ульяновской области утверждена сетка тарифов на питьевую воду на 2026–2027 годы. Разброс цен между населенными пунктами района превысит 2,2 раза. Максимальную ставку установили для р. п. Вешкайма, где с 1 июля 2027 года тариф вырастет с 60,99 до 66,72 рубля за кубометр (+9,4%). Одновременно для предприятия зафиксировали нормативы надежности: не более 0,21 аварий на км сетей в год и нулевые плановые потери воды. Об этом сообщает «МК в Ульяновске».