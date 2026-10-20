Единый тариф без льгот: почему частный сектор и квартиры платят одинаково

МК: в Ульяновской области утвердили свежие тарифы на воду до 2027 года

Общество

Для МУП «Водоканал Вешкаймского района» Ульяновской области утверждена сетка тарифов на питьевую воду на 2026–2027 годы. Разброс цен между населенными пунктами района превысит 2,2 раза. Максимальную ставку установили для р. п. Вешкайма, где с 1 июля 2027 года тариф вырастет с 60,99 до 66,72 рубля за кубометр (+9,4%). Одновременно для предприятия зафиксировали нормативы надежности: не более 0,21 аварий на км сетей в год и нулевые плановые потери воды. Об этом сообщает «МК в Ульяновске».

Ключевые параметры тарифов и производственные показатели

  • Максимальный тариф (р.п. Вешкайма): с 19 октября 2026 года — 60,99 руб./куб; с 1 июля 2027 года — 66,72 руб./куб (+5,73 руб. или +9,4%).
  • Минимальный тариф (с. Вешкайма): с 19 октября 2026 года — 27,17 руб./куб; с 1 июля 2027 года — 29,72 руб./куб (+2,55 руб. или +9,4%). Разница между рабочим поселком и селом составит 37 рублей за кубометр.
  • Сельские группы:
    • Залесный, Озерки, Красный Бор, Ховрино, Белый Ключ, Бекетовка: рост с 36,11 до 39,50 руб./куб (+9,4%).
    • Каргинское, Стемасское, Ермоловское СП, с. Старое Погорелово: рост с 43,01 до 47,05 руб./куб (+9,4%).
  • Условия для потребителей: единые ставки для физлиц, коммерции и всех типов жилфонда.
  • Технические нормативы МУП: аварийность — до 0,21 случая/км в год; энергозатраты — 2,06 кВт·ч/куб; технологические потери воды — 0%.
  • Срок действия: до 31 декабря 2027 года.

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