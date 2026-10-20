«У девушки характер непостоянный»: почему Камила Валиева вернулась к Тутберидзе

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

20-летняя фигуристка Камила Валиева вернулась в школу Этери Тутберидзе — эта новость прогремела громом среди ясного неба. После окончания дисквалификации спортсменка тренировалась у Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки «Наши надежды» и подчеркивала, что ей очень комфортно с новым тренером.

Вообще, Валиева — наверное, самая закрытая российская фигуристка из топов. В ее соцсетях вы найдете милые фотографии, например, с отдыха, но не услышите каких-то объяснений и, тем более, исповедей. Портал «Подмосковье сегодня» попытается разобраться в новом карьерном повороте талантливой фигуристки. Напомним, Валиева остается обладательницей мирового рекорда как по сумме (272,71 балла), так и отдельно в короткой (87,42) и произвольной (185,29) программах. Этот результат, показанный на этапе Гран-при Rostelecom Cup 2021, не попал под аннулирование из-за допинговой истории.

Почему Валиева вообще уходила от Тутберидзе

Валиева уходила от Тутберидзе к Соколовской тихо, без объяснений, без предъявления претензий. Понять фигуристку можно — после допингового скандала ничто не могло быть прежним. Напомним, он грянул, когда Камиле не исполнилось еще и 16 лет.

Фото: [ФФККР]

Эту версию поддержал и Давид Глейхенгауз, хореограф из школы Тутберидзе.

«Для спортсмена, молодой, маленькой девочки, несовершеннолетней это не могло пройти бесследно. Я уверен, что ей было просто тяжело, может быть, даже психологически приходить на тренировку, нас все время видеть. Может быть, она чувствовала, что ей психологически легче сменить обстановку — и это ей даст какой-то новый заряд для эмоций», — сказал Глейхенгауз.

Что происходило в академии Навки

В «Наших надеждах» Валиеву окружили максимальным вниманием и заботой. Фигуристка удивлялась, как, оказывается, все в школе может быть устроено по-семейному, с теплотой, без окриков и ругани.

Фото: [соцсети Камилы Валиевой]

25 декабря истек срок дисквалификации Валиевой, и фигуристка потихоньку начала возвращаться к соревнованиям: выступила на чемпионате страны по прыжкам, поучаствовала в Кубке Первого канала и шоу-турнире «Русский вызов». Там она представила программу «Белый ворон» — в известном смысле автобиографическую.

Валиева готовилась к полноценному сезону. Короткую программу ей поставил ультрамодный хореограф Бенуа Ришо, произвольную — Анжелика Крылова. Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил Валиевой нейтральный статус, правда, вскоре его отозвал. Фигуристка не стала подавать апелляцию — как будто решила сосредоточиться на внутрироссийских выступлениях в этом сезоне. Первый настоящий дебют после возвращения должен был состояться на этапе Гран-при России в Казани, но Валиева с него снялась из-за болезни. До этого прошли контрольные прокаты сборной России, и Валиева их завалила.

Среди причин ухода от Соколовской называют две: первая — проблема с нейтральным статусом, которая якобы связана с пребыванием в академии Навки, вторая — неудовлетворенность результатами.

Расставание вновь не было скандальным, но и теплым его не назовешь. Соколовская коротко отреагировала на возвращение фигуристки к Тутберидзе: «Там ей будет лучше». Валиева отписалась в соцсетях от тренера и от академии, но вскоре снова подписалась.

Что говорят о возвращении Валиевой

Фото: [ФФККР]

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на возвращение Валиевой в привычной манере, без сентиментальностей.

«Возвращение Валиевой к Тутберидзе? Какое событие? Что вы выдумываете? У девушки всегда характер непостоянный. Хочу посмотреть, что будет в результате этого возвращения, а пока ничего сказать не могу. Не знаю, пойдет это на пользу Валиевой или нет. Мы же не знаем причин, а догадываться я не умею», — сказала Роднина в интервью Sport24.

Илья Авербух обратил внимание, что никому из уходивших от Тутберидзе не удавалось показывать прежних результатов. Ряд экспертов предполагают, что Валиеву могло вдохновить мощное возвращение к Тутберидзе Александры Трусовой. Она пропустила даже больше, чем Валиева, а сейчас выглядит безоговорочным номером один в российской женской фигурке.

Журналистка Елена Вайцеховская отметила, что для настоящего возвращения Валиевой необходим выход из зоны комфорта, а это невозможно сделать в группе Соколовской, напоминающей большую любящую семью.

«Чтобы попытаться изменить ситуацию в кратчайшие сроки, Камиле, прежде всего, нужна жесткая, безжалостная рука. То есть тренер, который будет требовать, говорить неприятные вещи, а если нужно — заставлять, но точно не жалеть. Только тогда появляется шанс действительно чего-то добиться», — уверена Вайцеховская.

Журналистка также подчеркнула, что и для штаба Тутберидзе возвращение Валиевой станет огромным профессиональным вызовом. Ждем первых стартов.

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