Рабочий год выносил килограммы золота с завода благодаря прическе

В Швейцарии 38-летний итальянец, работавший на заводе в провинции Комо, на протяжении года выносил драгоценный металл, искусно пряча золотые самородки в своих дредах. Об этом сообщает KP.RU ссылаясь на материал Repubblica.

Стало известно, что сотрудник предприятия выносил небольшие порции золота, вплетая их в дреды. Делал он это регулярно. Металлодетекторы при этом не срабатывали, поскольку не были настроены на проверку волос. Кражи продолжались год, пока итальянец не решил уволиться.

Разоблачение произошло случайно, когда бывший рабочий попытался сдать 250-граммовый слиток в ломбард города Ро за 23 тысячи евро. Неспособность объяснить происхождение золота вызвала подозрения.

Отмечается, что общая сумма похищенного составила около 150 тысяч евро (13,5 млн рублей). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать схемы с МФЦ для кражи денег у граждан.