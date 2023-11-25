Рабочую встречу на тему развития локального туризма провели в Павловском Посаде

В художественной галерее Дома Широкова в подмосковном Павловском Посаде провели рабочую встречу на тему локального туризма в городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что округ имеет большие перспективы в сфере развития туризма. Здесь находятся старейшие ткацкие предприятия, история которых насчитывает не одно столетие. В настоящее время на территории муниципалитета действуют четыре музея, выставочный зал. А расположенные на территории муниципалитета религиозные объекты - монастыри и храмы представляют большой интерес для туристов.

В рамках встречи основатель и руководитель проекта «Туракселератор» Александра Бобринцова рассказала, как создать востребованный турпродукт и успешно его реализовать с привлечением бизнеса.

«С коллегами обсудили предложения, определили ключевые направления проекта и сформировали дорожную карту», - отметил Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

В конце встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между союзом «Восточной Торгово-промышленной палатой», АНО «ТурАкселератор», факультетом гостеприимства института отраслевого менеджмента РАНХиГС и филиалом «РГСУ».