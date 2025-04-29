Работа и будущее в Шатуре: масштабная ярмарка вакансий объединила предприятия и жителей

В минувшие выходные в парке им. Гагарина, расположенном в самом сердце округа Шатура, прошла масштабная ярмарка вакансий, ставшая уже второй по счету. Впервые такое мероприятие, организованное в открытом формате, состоялось в День округа и собрало множество шатурских компаний и заинтересованных шатурян.

Основная цель ярмарки — предоставить жителям Московской области, и в особенности округа Шатура, возможность найти подходящую работу или определиться с будущей профессией. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, представители правоохранительных органов и пожарной службы, а также промышленные гиганты представили свои вакансии и рассказали о перспективах трудоустройства.

Особенностью этого года стало участие учебных заведений, предлагающих востребованные на рынке труда специальности. Шатурский энерготехникум, гордость округа, особенно отличился: на их стенде демонстрировались увлекательные физические и химические опыты. Преподаватели техникума консультировали посетителей, подробно рассказывая о профессиях, возможностях переподготовки и перспективах карьерного роста для будущих выпускников и студентов.

Ярмарка предоставила шатурянам уникальную возможность не только ознакомиться с доступными вакансиями и условиями труда, но и оставить свои резюме, заполнить анкеты, а также принять участие в развлекательной программе. Одна из компаний порадовала участников мастер-классом по росписи тканей, а победители получили в подарок стильные футболки, произведенные на шатурской швейной фабрике.

Организаторы ярмарки не забыли и о самых маленьких жителях округа. Родителям были предоставлены подробные сведения о кружках и секциях, где юные шатурские таланты смогут раскрыть свой потенциал и найти увлекательное хобби. Мероприятие стало настоящим праздником для всей Шатуры и продемонстрировало активную поддержку трудоустройства и развития профессиональных навыков среди жителей Шатуры.