«Работа или общественные обязанности». Украинцам в Германии отменят пособие

Власти Германии планируют отменить предоставление социального пособия Bürgergeld для украинских беженцев, что обяжет их в срочном порядке найти работу. Соответствующая информация, как сообщает журнал Focus, содержится в закрытом письме правительственным фракциям.

Инициатива, исходящая от министра труда Хубертуса Хайля (СДПГ), направлена на ускорение интеграции украинцев в немецкое общество и трудовой рынок. Согласно внутреннему документу, все трудоспособные беженцы должны будут активно предпринимать шаги по поиску работы.

Для тех, кому трудоустройство препятствует языковой барьер, предусмотрено обязательное прохождение интеграционных курсов. Если же мигранты не смогут подтвердить самостоятельные попытки устроиться на работу, в соответствии с законом AsylbLG их могут привлечь к выполнению общественных работ.

Ранее сообщалось о том, что Польша отменяет особые льготы для украинских беженцев.