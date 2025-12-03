Работа лифтов, паркинг и подготовка к зиме: жители Мамонтовки обсудили с властями качество коммунальных услуг

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и уполномоченный главы Городского округа Пушкинский Нина Ушакова провели очередную встречу с жителями ЖК «Южное Пушкино». Основное внимание уделили работе лифтов, диспетчеризации, индивидуальным счетчикам тепла, вентиляции, парковкам и содержанию домов зимой.

Жители отметили прогресс в подаче тепла, но пожаловались на качество горячей воды. Управляющая компания «Светлый край» связала проблему с запуском новой системы водоподготовки и пообещала проверить стояки и провести анализ воды.

Особое беспокойство вызвало состояние ливневой насосной станции. Михаил Ждан взял вопрос под личный контроль. Также обсуждалось отсутствие покраски стен в некоторых подъездах — эти работы должен выполнить застройщик в рамках гарантии.

По итогам встречи договорились о повторном собрании для контроля выполнения обязательств. Во встрече участвовали около 50 жителей.