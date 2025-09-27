«Работа моделью в Таиланде»: как предложение о работе моделью обернулось для россиянки рабством в Мьянме?

Как сообщил ТАСС посол России в Королевстве Таиланд Евгений Томихин, гражданка России была обманута вербовщиками. Ей поступило заманчивое предложение о работе моделью через один из Telegram-каналов, после чего она приняла решение отправиться в Таиланд.

Однако вместо трудоустройства по контракту девушку в начале сентября незаконно вывезли на территорию Мьянмы, в город Мьявадди, где, по данным дипломатов, ее принуждают к работе в мошенническом кол-центре.

Прерванная связь и оперативный ответ

Последний раз девушка выходила на связь с матерью спустя двое суток после попадания в Мьянму, и с тех пор контакт с ней был утрачен. Российское посольство, получив достоверную информацию о местонахождении соотечественницы, незамедлительно активизировало работу по ее освобождению. По словам Томихина, дипломатическое представительство предпринимает комплекс мер для спасения гражданки, тесно взаимодействуя как с властями Мьянмы, так и с правоохранительными органами Таиланда.

Отработанный механизм спасения

Глава дипмиссии отметил, что для подобных критических ситуаций уже существует четкий алгоритм действий. «При поступлении сигнала от мьянманской стороны о возможности эвакуации, сотрудник посольства немедленно направляется на границу между Таиландом и Мьянмой для оформления передачи и последующей доставки человека в аэропорт Бангкока для вылета на родину», — пояснил Томихин.

Эта практика уже доказала свою эффективность: по данным агентства, с начала текущего года из рабского труда в аналогичных кол-центрах были освобождены уже четверо россиян, двое из которых были вызволены силами полиции, а еще двое сумели совершить побег самостоятельно.

Суровая реальность преступного бизнеса

Томихин предупредил соотечественников о необходимости проявлять максимальную бдительность при рассмотрении любых вакансий в Таиланде. За организацией большинства таких кол-центров, где людей содержат в рабских условиях, стоят международные преступные группировки, в основном китайские. По оценкам, в этом нелегальном бизнесе по всему региону могут быть задействованы более 100 тысяч человек, ставших жертвами торговли людьми.

