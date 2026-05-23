Работа над ошибками: Apple вернет прозрачным чехлам для iPhone 18 привычные магниты MagSafe

Корпорация Apple планирует отказаться от спорного элемента дизайна, вызвавшего шквал критики со стороны пользователей. Слитые фотографии защитных аксессуаров для будущей линейки iPhone 18 подтверждают возвращение к аккуратным магнитным кольцам. Об этом сообщает издание MacRumors.

Возврат к истокам и отказ от «белого прямоугольника»

В китайских социальных сетях были опубликованы фотографии готовых прозрачных чехлов от сторонних производителей, предназначенных для всей будущей флагманской линейки смартфонов Apple — iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. На эти публикации обратило внимание авторитетное профильное издание MacRumors. Судя по обнародованным снимкам, американская технологическая корпорация намерена пересмотреть свой подход к оформлению магнитной системы MagSafe в прозрачных поликарбонатных чехлах.

Инженеры планируют полностью убрать крупную непрозрачную панель белого цвета, которая стала отличительной и весьма спорной чертой фирменных аксессуаров для предыдущего поколения iPhone 17 Pro. Вместо массивного глухого прямоугольника новые чехлы получат более изящное кольцевое или подковообразное исполнение магнитного контура. Подобный шаг позволит оставить заднюю панель мобильного устройства по-настоящему прозрачной, не перекрывая цвет и фактуру корпуса.

Почему прошлое дизайнерское решение провалилось

Решение закрыть нижнюю часть чехла плотным пластиком в линейке iPhone 17 Pro было продиктовано технической необходимостью. Из-за существенного изменения конструкции и габаритов основного блока камер инженерам пришлось сместить фирменный логотип Apple заметно ниже его привычного центрального расположения. В результате стандартное круглое кольцо MagSafe некрасиво накладывалось на надкусанное яблоко. Чтобы замаскировать этот визуальный конфликт, дизайнеры закрыли всю нижнюю площадь чехла огромной белой вставкой.

Такой компромисс вызвал волну возмущений и негативных отзывов со стороны покупателей. Пользователи справедливо критиковали Apple за то, что «прозрачный» чехол за немалые деньги фактически скрывал под собой уникальные новые оттенки премиальных смартфонов. В чехлах для iPhone 18 проблему решили более элегантно: новое кольцо получит физический разрыв (форму подковы) в своей нижней части, что позволит логотипу бренда оставаться полностью видимым без использования глухих декоративных накладок.

Каким будет внешний вид грядущих смартфонов

Опубликованные макеты защитных кейсов полностью стыкуются с более ранними инсайдерскими утечками касательно геометрии самих устройств 2026 года. Базовая версия iPhone 18 сохранит ставший классическим вертикальный сдвоенный блок камер. В то же время продвинутые модификации iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат массивную горизонтальную площадку под три объектива, которая перекочевала из архитектуры прошлых «прошек».

По предварительным прогнозам аналитиков рынка, официальная презентация флагманской линейки iPhone 18 по традиции состоится в ходе осенней медиа-презентации Apple. Ожидается, что новые моноблоки дебютируют на одной сцене с первым в истории компании коммерческим складным смартфоном, который должен стать главным технологическим хитом мероприятия.