Работа по обустройству народных троп завершается в Московской области
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
В Подмосковье завершается программа по созданию пешеходных коммуникаций, в планах обустроить 585 «народных троп» в 43 муниципалитетах в этом году. Сейчас обустроены 549 троп, сообщили в областном ГУСТ.
«На 100% завершили работы уже 34 муниципалитета. Так, 27 пешеходных дорожек благоустроили в Истре, 24 — в Орехово-Зуевском, 20 — в Богородском, по 18 объектов сделали — в Дмитровском, Подольске и Шаховской. Есть городские округа, в которых работы активно продолжаются, но уже близки к окончанию», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
Так, по словам министра, пешеходные тропы продолжают обустраивать в Клину, Лобне, Рузском округе. Аипова добавила, что локации выбирались по сообщениям жителей, а также по популярности «народных троп», ведущих к объектам социальной значимости.