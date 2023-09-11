Работа по обустройству народных троп завершается в Московской области

«На 100% завершили работы уже 34 муниципалитета. Так, 27 пешеходных дорожек благоустроили в Истре, 24 — в Орехово-Зуевском, 20 — в Богородском, по 18 объектов сделали — в Дмитровском, Подольске и Шаховской. Есть городские округа, в которых работы активно продолжаются, но уже близки к окончанию», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.