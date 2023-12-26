Работа по всем флангам

ООО «Газпром трансгаз Москва» — одно из самых крупных газотранспортных подразделений ПАО «Газпром». Вот уже больше 75 лет оно бесперебойно снабжает газом 14 субъектов России и поставляет топливо в страны ближнего и дальнего зарубежья. По предварительным данным только в этом году транзит газа достигнет 135 млрд куб. м газа. Причем 84,7 млрд пойдет отечественным потребителям, в том числе и Подмосковья, 14,7 млрд составит экспорт в Европу.

ВЫШЛИ НА 100%

Итак, ООО «Газпром трансгаз Москва» к концу году подходит со стопроцентным выполнением основных программ.

Так, в этом году в рамках внутритрубной диагностики линейной части магистральных газопроводов специалисты провели работы на 3,2 тыс. км газопроводов. Всего они устранили 4380 дефектов на 929 трубах и заменили порядка 9 км труб различных диаметров.

Шли в этом году активные работы и на компрессорных станциях. Планово-предупредительные работы произвели в 39 компрессорных цехах. Также на технологических трубопроводах станций устранено более 100 различных дефектов. Полностью выполнен план диагностического обслуживания оборудования и трубопроводов и внутритрубная диагностика технологических трубопроводов на четырех компрессорных станциях.

Много компания работает и над повышением производительности газораспределительный станций. А их в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» вместе с контрольно-распределительными пунктами — 722.

В конце этого — начале будущего года полностью завершится реконструкция ГРС Дубна, ГРС Монино, ГРС Пушкино, ГРС Кашира, а также строительство ГРС Дмитров-2.

Десять ГРС перевооружены. А комплексные диагностические обследования специалисты провели на 131 станции.

НАУЧИТЬ УЧЕНОГО

Чтобы огромный механизм компании работал без сбоев, постоянно идет подготовка кадров.

Ежегодно на базе Учебно-производственного центра в Тамбовской области проходят обучение порядка 10 тыс. человек. Еще около 9 тыс. — в корпоративных образовательных организациях ПАО «Газпром».

Кроме того, много внимания уделяется патриотическому воспитанию. Так, в этом году в Брянской области прошла военно-патриотическая акция «Вахта памяти-2023». В рамках мероприятия больше 30 сотрудников компании и участвовали в поисковых работах.

А 16 сентября, накануне праздновании 80-летия освобождения Брянщины от фашистско-немецких захватчиков, состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Ангелы». Именно тут теперь покоятся перезахороненные останки 514 мирных жителей, в том числе 155 детей, обнаруженных во время поисковых работ за 2022–2023 годы. Их сводный поисковый отряд «Газпром трансгаз Москва» проводил вместе с поисковыми объединениями Брянской области, поисковиками из Московской области, Ростова, Рязани, Орла, Ухты и Архангельска.

КСТАТИ

Ежегодно филиалы компании участвуют во всероссийских субботниках и экологических акциях, таких как: «Зеленая весна», «Сохраним лес», «Вода России», «Бумаге — вторую жизнь», «Спаси дерево» и другие.

ВАЖНО

На этой неделе на Международной выставке-форуме «Россия» прошло интеллектуальное шоу «Инженеры нового поколения. Какие они?». В лектории павильона ПАО «Газпром» молодые инженерно-технические специалисты компании «Газпром трансгаз Москва» рассказали о своих разработках.

Токен креатива (erid)

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