Работа приложения «Парковки России» восстановлена у всех пользователей Android

Возможность припарковать автомобиль очень важна для водителей. Но когда заплатить за подобную услугу не получается, закономерно появляются проблемы и вопросы автовладельцев.

Напомним, что ранее у некоторых пользователей ОС Android была недоступна оплата парковки в Москве. Об этом пишет ТАСС. Проблема возникла по техническим причинам.

Стало известно, что к данному моменту специалисты уже восстановили работу приложения «Парковки России». Чтобы все работало корректно, рекомендуется обновить его до последней версии в магазине приложений Google Play.

Если же приложения там нет, то можно установить его через RuStore, либо же воспользовавшись сайтом «Московского паркинга».

Однако, несмотря на возникшие ранее проблемы с оплатой, ее все равно можно было произвести через паркомат, СМС или официальный сайт.