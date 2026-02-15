Работа съедала жизнь: как уставшая от офиса женщина уехала кормить рыб на острове

Жительница Пекина уволилась с престижной должности, чтобы переехать на необитаемый остров и ухаживать за рыбами. Женщина призналась, что не жалеет о смене карьеры и довольна жизнью на природе, передает Лента.ру.

Жительница Китая Юэ Ли приняла неожиданное карьерное решение, оставив высокий пост в компании по развитию недвижимости ради скромной работы на необитаемом острове. Эту историю опубликовало издание South China Morning Post.

На протяжении почти двадцати лет Ли трудилась в пекинской фирме. Со временем она поняла, что работа стала для нее непосильным грузом и занимает все свободное время, что и побудило ее к увольнению. После этого женщина устроилась инспектором на базу по кормлению рыб, которая находится на острове Дунцзи.

В ее новые обязанности входит контроль за состоянием оборудования, мониторинг температуры воды и наблюдение за ростом рыб. Зарплата Юэ Ли составляет всего 3 тысячи юань, что эквивалентно примерно 33,5 тысячи рублей в месяц. Несмотря на потерю высокой должности и снижение дохода, китаянка полностью удовлетворена своим выбором и ни о чем не сожалеет.

