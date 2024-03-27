«Работа в здании кипит»: строители приступили к фасадным и кровельным работам в Луховицкой школе № 2
Фото: [пресс-служба администрации г.о Луховицы]
Капитальный ремонт Луховицкой городской школы № 2 перешел в активную стадию. Работы проводят в рамках президентской программы капремонта, государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия».
Строители выполняют фасадные и кровельные работы, заливают бетонную стяжку, занимаются облицовкой стен. Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин, учителя и активные родители учащихся школы совместными усилиями контролируют ход работ. Все заинтересованы, чтобы после ремонта дети находились в безопасности.
Глава Тимохин рассказал о важности реконструкции в здании школы. Спикер также поделился информацией, как округ позаботился об обучении ребят на время ремонта.
«Здание школы построено в 1985 году. С тех пор оно основательно не ремонтировалось. На время капремонта ученики переведены в Луховицкую школу № 9 и в гимназию № 10. Работа в здании кипит», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.
Впереди еще много работы. Строителям предстоит обновить пищеблок, спортивный и актовый залы, отремонтировать классы и коридоры. Рабочие заменят инженерные системы и окна, проверят состояние кровли и сделают вентилируемый фасад. Должное внимание также уделят и благоустройству пришкольной территории и спортивного городка.
Нет сомнений, что школа преобразится. Ее двери будут открыты для ребят и педагогов с начала нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что в нынешнем году в разных городах Подмосковья капитально отремонтируют и построят 160 объектов образования.
«Благодаря поддержке президента мы реализуем самую масштабную программу строительства объектов образования. В этом году за счет бюджета и при участии инвесторов строим и модернизируем 160 школ, детсадов и колледжей. В том числе 120 объектов открываем 1 сентября. Мы внимательно сопровождаем то, что связано с их своевременным запуском — как в отношении строительства, так и оснащения», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.