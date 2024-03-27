«Работа в здании кипит»: строители приступили к фасадным и кровельным работам в Луховицкой школе № 2

Строители выполняют фасадные и кровельные работы, заливают бетонную стяжку, занимаются облицовкой стен. Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин, учителя и активные родители учащихся школы совместными усилиями контролируют ход работ. Все заинтересованы, чтобы после ремонта дети находились в безопасности.

Глава Тимохин рассказал о важности реконструкции в здании школы. Спикер также поделился информацией, как округ позаботился об обучении ребят на время ремонта.

«Здание школы построено в 1985 году. С тех пор оно основательно не ремонтировалось. На время капремонта ученики переведены в Луховицкую школу № 9 и в гимназию № 10. Работа в здании кипит», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Впереди еще много работы. Строителям предстоит обновить пищеблок, спортивный и актовый залы, отремонтировать классы и коридоры. Рабочие заменят инженерные системы и окна, проверят состояние кровли и сделают вентилируемый фасад. Должное внимание также уделят и благоустройству пришкольной территории и спортивного городка.

Нет сомнений, что школа преобразится. Ее двери будут открыты для ребят и педагогов с начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что в нынешнем году в разных городах Подмосковья капитально отремонтируют и построят 160 объектов образования.