Работа за спасибо: Mercedes просит 90 тысяч сотрудников отработать бесплатно

Немецкий автоконцерн Mercedes оказался в центре скандала: компания приостановила выплату бонусов 90 тысячам сотрудников и рассматривает переход с 35-часовой на 40-часовую рабочую неделю без дополнительной оплаты. Как пишет Авто Mail , решения были приняты без консультаций с профсоюзом, что вызвало резкую реакцию трудового совета.

Mercedes ищет способы сэкономить на фоне падения прибыли. Скорректированная прибыль автоподразделения упала с 8,7 млрд до 4,8 млрд евро, общая прибыль группы — с 13,7 млрд до 8,2 млрд евро. Давление оказывают пошлины, слабый спрос на электромобили и сложности на китайском рынке.

По данным немецких СМИ, компания перенесла выплату бонуса, составляющего около 18% месячного оклада, с июля на следующий год. Речь идет примерно о 90 тысячах работников. Одновременно рассматривается увеличение рабочей недели с 35 до 40 часов — без доплаты. Это означает около 260 дополнительных часов в год без повышения дохода.

Профсоюз воспринял инициативы резко отрицательно. Председатель трудового совета Эргун Люмали заявил: конкурентоспособность нельзя повышать за счет того, что люди работают дольше за те же деньги. Mercedes нужны инновации, сильные продукты и квалифицированные кадры, а не урезания. Напряжение внутри коллектива нарастает.