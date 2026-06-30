Работа за спасибо: Mercedes просит 90 тысяч сотрудников отработать бесплатно
Mercedes просит 90 тысяч сотрудников отработать 260 часов бесплатно для экономии
Немецкий автоконцерн Mercedes оказался в центре скандала: компания приостановила выплату бонусов 90 тысячам сотрудников и рассматривает переход с 35-часовой на 40-часовую рабочую неделю без дополнительной оплаты. Как пишет Авто Mail, решения были приняты без консультаций с профсоюзом, что вызвало резкую реакцию трудового совета.
Mercedes ищет способы сэкономить на фоне падения прибыли. Скорректированная прибыль автоподразделения упала с 8,7 млрд до 4,8 млрд евро, общая прибыль группы — с 13,7 млрд до 8,2 млрд евро. Давление оказывают пошлины, слабый спрос на электромобили и сложности на китайском рынке.
По данным немецких СМИ, компания перенесла выплату бонуса, составляющего около 18% месячного оклада, с июля на следующий год. Речь идет примерно о 90 тысячах работников. Одновременно рассматривается увеличение рабочей недели с 35 до 40 часов — без доплаты. Это означает около 260 дополнительных часов в год без повышения дохода.
Профсоюз воспринял инициативы резко отрицательно. Председатель трудового совета Эргун Люмали заявил: конкурентоспособность нельзя повышать за счет того, что люди работают дольше за те же деньги. Mercedes нужны инновации, сильные продукты и квалифицированные кадры, а не урезания. Напряжение внутри коллектива нарастает.