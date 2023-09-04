«Работаем по плану, мужики»: офицер смело вывел в бой ребят в первый день спецоперации

Лучший показатель того, каким был боец СВО, — это отзывы сослуживцев. Если к родителям павшего героя приезжают товарищи по оружию их сына и говорят добрые слова, то сразу ясно — это был достойный человек.

Старший лейтенант Вячеслав Матвеев родом из Ижевска был именно таким. Его сослуживец, Владимир Д. во время СВО командовал взводом в шестой роте, где главным был Матвеев. Он виделся с матерью сослуживца и рассказывал ей про службу на передовой.

«24-го февраля 2022 года мы были на аэродроме для совершения боевого вылета. Нашей целью был захват стратегического объекта: железнодорожного моста через реку Днепр. Перед вылетом я заметил встревоженность у ребят, заметил это и Слава», — сказал Владимир.

По словам Д., командир после взлета по радиостанции произнес: «Заря, заря, я Кавказ. Работаем по плану, мужики!». После десантирования по штурмовому ребята захватили тот самый мост, ведь каждый солдат знал где, как и что ему делать. И командиры взводов равнялись на такого талантливого офицера, как Матвеев, добавил Д..

«А четвертого марта в ходе штурма Высокополья колонна нашей техники попала под обстрел. Старший лейтенант Матвеев принял решение выдвинуться напролом к противнику на одной боевой машине с наводчиком и механиком-водителем», — отметил боец, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Украинцы использовали противотанковые ракеты «Javelin». Вячеслав сказал Владимиру: «Выходи на минометную батарею, пусть туда же ведут огонь».

«Я был очень поражен, когда через несколько минут он приехал с трофейным оружием и при этом разгромил позицию, откуда вел огонь противник. Это всего лишь один из примеров героических поступков нашего командира», — подчеркнул взводный командир.

О том, как погиб Вячеслав Матвеев, мы писали ранее.