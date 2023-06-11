«Работает в одном случае»: эзотерик рассказала, поможет ли учебник под подушкой помочь сдать экзамен

С давних времен принято считать, что перед экзаменом стоит положить под подушку учебник того предмета, который предстоит сдать.

Таким образом, как гласит примета, вся информация из учебника как бы фиксируется в голове человека. Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, действительно ли данная примета работает и в каких случаях она никак не поможет.

«В данном случае учебник под подушкой будет работать только в единственном случае: если вы этот учебник реально читали. То есть у вас есть понимание, что в этом учебнике написано и вы учили», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы издания, если человек действительно учил предмет, то учебник станет своеобразной подстраховкой.

«Если вы ничего не учили и просто положили учебник под подушку, то он с вами никак взаимодействовать не будет. То есть он отдельно, вы отдельно», – пояснила эзотерик.

Ранее эксперт опровергла эффективность еще одной известной приметы, касающейся сдачи экзаменов.