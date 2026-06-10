Работаете в духоте? Профсоюзы объяснили, как заставить начальника платить больше или установить кондиционер

Если работодатель не может обеспечить нормальную температуру в помещении, он обязан либо создать комфортные условия, либо объявить простой и выплатить сотруднику не менее двух третей тарифной ставки. Об этом напомнил руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолий Захаренков в беседе с агентством « Москва ».

Главный документ, определяющий параметры микроклимата на рабочем месте, — СанПиН 1.2.3685-21. Если раньше при температуре плюс 28 градусов просто сокращали рабочие часы, то теперь работодатель обязан создавать условия, отвечающие государственным нормативам, либо объявлять простой с соответствующей компенсацией.

При незначительном превышении температуры эксперт посоветовал установить кондиционеры или вентиляторы, затемнить окна и проводить влажную уборку каждые два часа. Если этого недостаточно, согласно законодательству, можно сместить начало смены на утро, увеличить перерыв или разделить рабочий день на части.

Когда охладить помещение невозможно, работнику должны оплатить простой. Сотрудники также имеют право на краткосрочный отпуск. Если работник чувствует, что его здоровью грозит опасность, он может отказаться от работы на основании статьи 216 Трудового кодекса — наказать его за это работодатель не вправе. При нарушении безопасных условий труда сотрудник может обратиться в профсоюз или трудовую инспекцию.

Захаренков заверил, что профсоюзы не оставляют без реакции ни один сигнал: проводят проверки, направляют работодателям предписания и добиваются приведения условий труда в соответствие с нормами Трудового кодекса. За игнорирование температурного режима компаниям грозит административная ответственность, напомнили в федерации.