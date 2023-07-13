Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Работающим пенсионерам выделят очередную прибавку к пенсии с 1 августа. Ее размер составит более 300 рублей. Об этом рассказала юрист Анна Хрусталева в интервью для «Российской газеты» .

Как сообщила юрист, пенсионеры всегда получают выплату в добавок к пенсии. Они пересчитываются 1 августа каждый год, для вычисления общего заработка.

Хрусталева пояснила, что закон не позволяет повысить эту выплату на более, чем 3 пенсионных балла. В 2023 году, 1 балл составил 123 рубля. Учитывая этот факт, в пересчете, размер прибавки составит до 372 рублей.

Уточняется также, что размер выплаты зависит и от того, когда пенсионером был получен статус работающего. Если это произошло в этом году, то размер выплаты рассчитают исходя из ставки в 123 рублей за один балл.

Юрист пояснила, что для получения упомянутой прибавки не придется заполнять каких-либо заявлений или посещать какие-либо структуры.