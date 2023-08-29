Работающих в сфере красоты подмосковных бизнесменов пригласили на бесплатное обучение

Индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью могут пройти двухмесячное обучение, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Бесплатную программу «МСП: Акселератор индустрии красоты», благодаря которой компании смогут завести новые деловые связи, оптимизировать финансовые показатели и работу с клиентами, а также освоить новые рынки и представить идеи экспертам, запускает Корпорация МСП.

Кроме того, на курсах бизнесмены узнают, как выстроить грамотную PR-стратегию, увеличить средний чек и оптимизировать каналы продаж.

Участниками программы могут стать в том числе салоны красоты, косметические производства, компании, работающие в сфере фитнес-индустрии, косметологии и массажа, а также предоставляющие услуги по стилю. Обязательные условия: бизнес ИП или ООО должен быть не моложе одного года, иметь продажи и не менее двух человек в штате.

Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В демонстрационный день состоится личная встреча, вся остальная программа будет идти в онлайн-формате. Подать заявку на участие и узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Московской области стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

*Возрастное ограничение 18+