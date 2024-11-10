Работающий на СВО итальянский журналист Лучиди попросил Путина предоставить ему гражданство РФ

Итальянский репортер издания International Reporters Андреа Лучиди обратился с официальным прошением к президенту России Владимиру Путину, в котором сказал, что хочет получить российское гражданство, приводится в в Telegram-канале информационного портала.

Отмечается, что Лучиди уже не первый месяц работает в России, в том числе в ДНР и ЛНР, освещая происходящее на поле боя с объективной точки зрения. Из-за его профессиональной деятельности журналисту стали поступать угрозы расправой.

«Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

В медиа добавили, что итальянский журналист обратиться к Путину как «гаранту защиты, которую он надеется получить от давления со стороны Запада».

Ранее мы писали о том, что правозащитник и публицист из Финляндии Йохан Бекман получил российское гражданство за многолетнее отстаивание интересов россиян в европейских странах.