Защищающий много лет права россиян финский публицист Бекман получил гражданство РФ

Отныне публицист и правозащитник из Финляндии Йохан Бекман является гражданином Российской Федерации. О вручении ему российского паспорта сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что с 2009 года Бекман активно занимается защитой прав российских граждан в самых различных странах Европы. Таким образом, Бекмана с Россией связывают долгие добрые отношения. После того как от него поступило прошение о предоставлении ему гражданства РФ, оно было удовлетворено президентом Владимиром Путиным, пояснила Волк.

«Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия вручили российский паспорт Йохану Бекману», — написала она в соцсетях.

Представитель МВД добавила, что указ о принятии финского правозащитника и публициста в российское гражданство был подписан Владимиром Путиным 21 октября нынешнего года. Сам Бекман поблагодарил президента, подчеркнув, что для него огромная честь стать частью великой страны.

«Я очень рад стать гражданином Российской Федерации. Для меня это огромная честь. Огромное спасибо всем», — заявил Бекман.

Ранее стало известно, что первый политический беженец из США Джон Роблес получил паспорт РФ.