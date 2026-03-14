Работающим старикам вернут деньги: Госдума меняет правила

Парламентарии выступили с инициацией снять потолок начислений для пожилых сотрудников. Авторы идеи полагают, что это простимулирует граждан продолжать трудовую деятельность даже после выхода на заслуженный отдых, пишет Лента.ру.

член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб выступила с предложением убрать существующее ограничение на количество пенсионных коэффициентов для работающих пожилых людей. Свою мысль парламентарий озвучила в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению депутата, нынешний лимит в три индивидуальных балла необходимо ликвидировать, чтобы мотивировать граждан оставаться на рабочих местах. Для сравнения она привела данные по россиянам трудоспособного возраста, которые могут заработать до десяти ИПК за год. Пенсионеры же лишены такой возможности, что представляется несправедливым.

Бессараб обратила внимание на многочисленную категорию работников, выходящих на пенсию досрочно. Речь идет о специалистах с вредными условиями труда, высокими нагрузками или профессиональными особенностями. Многие из них после оформления выплат не прекращают трудиться, однако их вклад в пенсионную систему ограничен искусственным барьером.