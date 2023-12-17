Работающую на износ Ларису Долину предупредили о последствиях для здоровья

Артистка работает, не жалея себя, и дает концерты даже с температурой. Это может серьезно ударить по ее организму.

У российских звезд насыщенный график, который становится еще интенсивнее в преддверии Нового года. Не стала «отлынивать» от работы и Лариса Долина, на которую есть спрос почти во всех праздничных программах.

Но рвение выступать с полной отдачей не всегда хорошо заканчивается для артистов. Недавно 68-летняя Народная артистка России вышла на сцену, хотя чувствовала себя плохо. В середине концерта у нее произошел отек гортани, и врачу-фониатру пришлось дать ей антибиотик. Мероприятие продолжилось, хотя певице было нелегко.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ врач рассказал, что такое перенапряжение чревато подрывом иммунной системы и проблемам с голосом. По словам специалиста, на сцене артисты не ощущают многих проблем со здоровьем под воздействием адреналина, но потом могут резко слечь на долгие недели. Эксперт советует при любых признаках болезни отменять концерты, не перенапрягаться и получать своевременное профессиональное лечение.

Как сообщает портал «Дни.ру», Долина работает на износ как прежде и практически не дает себе передышки, несмотря на рекомендации врача. Сейчас звезда вновь на гастролях, но признается, что чувствует себя лучше.