«Работал по 12 часов в день»: школьник рассказал, чего ему стоила «сотка» по информатике на ЕГЭ

Для сдачи ЕГЭ на 100 баллов школьники должны тщательно подготовиться: изучить программу выбранных предметов, регулярно заниматься самостоятельно, посещать курсы подготовки с преподавателями, а также не забывать отдыхать.

Для многих выпускников «сотка» выглядит недосягаемой. Однако есть и «счастливчики», которые смогли получить максимальный балл. Один из них — Георгий С. — поделился секретом своего успеха.

«Информатику я изучал в онлайн школе. Однако наличие преподавателя не отменяет самостоятельные занятия: рептиторы лишь повышают качественную часть подготовки. Я также самостоятельно решал задачи, выполнял варианты из сборников и смотрел бесплатные вебинары от различных онлайн школ», — рассказал Георгий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выпускник отметил, что сначала занимался по 5-7 часов в день, однако потом осознал, что этого времени недостаточно.

«В итоге я начал работать примерно по 12 часов в день. Это было очень тяжело, приходилось бороться с ленью почти каждую минуту. Но в итоге я проводил в своем кресле за учебниками полдня, и сейчас могу сказать, что оно того стоило», — заключил Георгий.

О том, как выпускник отреагировал на заветную «сотку», читайте здесь.