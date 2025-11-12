«Работать на больничном за оплату»: депутаты хотят разрешить болеющим сотрудникам трудиться без потери денег

В России разработали законопроект, разрешающий сотрудникам трудиться за оплату во время пребывания на больничном, пишет РИА Новости. Соответствующая инициатива поступила от депутата Государственной думы РФ Ярослава Нилова.

Документ предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ (ТК) путем добавления новой статьи, регулирующей «временный адаптивный режим труда».

Данная законодательная инициатива направлена на устранение существующего правового пробела, который возникает в ситуации, когда сотрудник не является полностью здоровым, но и не признается полностью нетрудоспособным.

Применение нового режима будет осуществляться на добровольной основе, говорится в документе. Его установление станет возможным после подачи работником соответствующего заявления и предоставления медицинского заключения.

В медицинском документе должны содержаться конкретные рекомендации по адаптации условий труда к временным ограничениям здоровья сотрудника.

Важно отметить, что на период действия временного адаптивного режима за работником сохранится право на получение среднего заработка.

Предлагаемые изменения имеют ряд преимуществ для обеих сторон трудовых отношений, отметил депутат. Так, сотрудники получат возможность сохранять уровень доходов при легких заболеваниях, не требующих полного освобождения от трудовой деятельности.

Работодатели смогут сократить издержки, связанные с простоем рабочих мест, и избежать организационных сложностей, возникающих при необходимости поиска временной замены отсутствующим специалистам.

Ранее член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Никитин рассказал о масштабах кадрового дефицита в промышленном секторе страны.