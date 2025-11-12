Стали известны масштабы кадрового дефицита в промышленном секторе России

Отечественной промышленности не хватает около 2 млн квалифицированных специалистов. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

Ситуацию усугубляет массовое закрытие организаций — за последний период прекратили деятельность 141 тыс. предприятий, включая производственные компании.

«Крупные компании переходят на четырехдневную неделю, неполный рабочий день. Основными причинами называют высокую ключевую ставку при низкой рентабельности бизнеса, неэффективное финансовое управление», — сказал Никитин.

Эксперт выделил несколько ключевых причин сокращения производственных мощностей. Среди основных факторов — высокая ключевая ставка при сохраняющейся низкой рентабельности бизнеса.

Дополнительными проблемами стали неэффективное финансовое управление, недостаточный объем оборотных средств и невозможность многих предприятий обслуживать кредитные обязательства.

Несмотря на сложную ситуацию, в России продолжается строительство новых и модернизация существующих производственных объектов. Компании активно внедряют инструменты повышения операционной эффективности. Часть сотрудников, потерявших работу в связи с закрытием предприятий, могут трудоустроиться на вновь создаваемых производствах.

Прогнозы относительно кадровой ситуации остаются тревожными. В течение ближайших пяти лет экономике России потребуются дополнительно 3,1 млн работников. Для сравнения, в 2022 году дефицит рабочей силы уже достигал показателя в 2,4 млн человек.

Власти разрабатывают меры по сокращению кадрового разрыва. Одной из приоритетных задач является повышение престижа рабочих специальностей среди молодежи. Согласно поставленным целям, к 2030 году 75% граждан России должны воспринимать рабочие профессии как востребованные и социально значимые.

