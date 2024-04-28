Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в акции «День добрых дел»

Работники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» присоединились к акции «День добрых дел», которая прошла в Подмосковье в субботу.

Так, представители ведомства провели для школьников и воспитанников детсадов экскурсии и уроки безопасности в пожарно-спасательных частях в Ступино, Серпухове и Чехове. Ребятам рассказали о профессиях пожарного и спасателя, показали служебные помещения и пожарную технику.

«Также каждому желающему была предоставлена возможность почувствовать себя настоящими пожарными и спасателями, посидеть за рулем пожарной и спасательной техники, примерить каски, боевую одежду пожарного и подержать в руках настоящий боевой инвентарь, который работники противопожарно-спасательной службы используют при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - рассказал замначальника территориального управления №13 Александр Голяк.

В завершение ребятам раздали листовки с полезной информацией и телефонами экстренных служб.