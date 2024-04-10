Работники МБУ приступили к активной уборке улиц в Красноармейске

Комплексная уборка улиц началась на улицах Красноармейска. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения чистят территорию от мусора, проводят влажную уборку и приводят в порядок детские площадки.

В Красноармейске насчитывается 60 дворов, которые приступили убирать ответственные компании после зимы. Среди них УК и МБУ «Городское хозяйство». В порядок общими усилиями удалось очистить около одной трети дворовых территорий.

Мастер МБУ Леонид Новиков отметил, что улицы города убирают несколько бригад, но фронт работы оказался настолько большим, что коммунальщикам не хватает рук.

«Наши рабочие не только мусор собирают. Мы проводим ямочный ремонт, лестницы ремонтируем, проливаем водой тротуары и дороги у подъездов. Это облегчает уборку смета и пыли», — объяснил мастер.

Примечательно, что сам Леонид Новиков был активным пользователем портала «Добродел», где жители оставляют обращения к органам исполнительной власти. Теперь он находится по другую сторону баррикад, занимаясь обеспечением разных работ в Красноармейске.

Активную работу коммунальщиков отмечают и сами жители города. Они не против помочь им в жилых дворах, привести в порядок палисадники и территорию у подъезда.