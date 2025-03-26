Работников культуры Павловского Посада наградили в день их профессионального праздника

Во вторник, 25 марта, в Павловском Посаде на сцене Дома культуры «Октябрь» в преддверии Дня работников культуры состоялось награждение самых активных представителей сферы.

В ходе мероприятия в торжественной обстановке были награждены руководители и сотрудники местных учреждений, ветераны культуры, творческие коллективы. Церемонию награждения провели первый заместитель главы округа Филипп Ефанов, депутат Московской областной Думы Линара Самединова, заместитель главы округа Светлана Аргунова и начальник Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Александр Дяченко.

На территории Павлово-Посадского городского округа функционирует 45 учреждений культуры, в числе которых Дворцы и Дома культуры, учреждения дополнительного образования, музеи, библиотеки и парки. Почетными званиями «Народный» и «Образцовый» были удостоены 13 творческих коллективов. Общий штат сотрудников — более 600 человек.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

«Дорогие друзья, коллеги и все, кто своим трудом и вдохновением делает наш мир ярче, богаче и душевнее! Мы отмечаем особенный праздник — День работника культуры. Это день всех тех, кто помогает сохранять наши традиции, развивать искусство, вдохновлять миллионы людей на творчество и дарить всем нам искренние эмоции. Ваш труд — это не просто работа, это душа народа, и мы гордимся тем, что она в надежных руках. Продолжайте творить, вдохновлять и делать мир лучше! С праздником!» — отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт. Творческие коллективы, которые представляют Дом культуры «Октябрь», презентовали интересные номера. Выступление братьев Ивановых стало главным подарком для гостей мероприятия. Подмосковные артисты подарили незабываемые эмоции исполнением симфоджаза.