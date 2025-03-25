Работников культуры в Луховицах наградили в честь профессионального праздника

В Луховицах состоялся праздник в честь Дня работника культуры, в рамках которого глава округа вручил награды лучшим специалистам.

Мероприятие посетили сотрудники библиотек, музеев и сельских клубов, руководители и представители творческих объединений, театральные деятели. Праздник состоялся при поддержке местного отделения «Единой России» и по партийному проекту «Культура малой Родины».

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Культработники посетили Дом культуры «Старт», где и проходил праздничный концерт. Они с радостью общались и поздравляли друг друга. Нашлось время и для обсуждения авторских проектов, дальнейших планов. Глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин с праздничной сцены приветствовал всех собравшихся.

«Отдельные слова благодарности — за то, что представители профессии помогают участникам СВО: собирают гумпомощь, плетут сети, делают окопные свечи. Луховичане видят, что культура в округе не стоит на месте, что мероприятия становятся масштабнее и красочнее. В прошлом году наш фестиваль «Царская уха» занял второе место в международном конкурсе, и теперь он будет позиционироваться, как одно из главных гастрономических событий России. Это колоссальный труд, и я благодарю культработников, которые каждый день придумывают новое, отдают себя любимому делу», — сказал Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

В преддверии праздника в округе проводили конкурс по различным номинациям, в частности, «Восхождение к мастерству», «Мастер культурного дела», «Вокальная кузница» и другие. Участниками стали местные учреждения культуры. Во время праздничного мероприятия были названы имена победителей конкурса. Глава вручил им почетные грамоты, подарки и денежные сертификаты. Сергей Тимохин также передал почетные грамоты и благодарности от местного отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, наградами Министерства культуры и туризма Подмосковья были удостоены шестеро луховичан — преподаватели Детской школы искусств, балетмейстеры Дома культуры «Старт» и заведующая музеем «Рыбацкая слобода».