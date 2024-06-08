Работников сферы социальной защиты поздравили с праздником в Доме правительства Подмосковья

Фото: [ Отделение СФР по Москве и Московской области ]

В торжественном мероприятии приняли участие управляющий Отделением СФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

С теплыми словами к социальным работникам обратились первый заместитель председателя правительства Московской области, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества», Патриарший наместник Московской митрополии, первый заместитель председателя Московской областной Думы.

Управляющий ОСФР Сергей Алещенко отметил четкую организацию деятельности структур при взаимодействии с Отделением СФР, вручил награды. Он выразил отдельную признательность за ежедневный труд, верность выбранной сфере деятельности, высочайшую ответственность, трудолюбие, самоотдачу, терпение.

«Забота о благополучии каждого, обеспечение доступности, простоты получения услуг по социальной поддержке – приоритетные задачи политики государства. Реализация этих проектов в Московской области осуществляется путем внедрения искусственного интеллекта, доступными цифровыми технологиями», — подчеркнул Сергей Алещенко.

Он отметил, что оказание услуг в беззаявительном порядке, проактивное информирование населения – это позиции, которые стали ежедневными и обыденными. Но только сотрудник социальной сферы делает эти услуги адресными, помогает ветеранам, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в сложную жизненную ситуацию, ветеранам, многодетным семьям и пенсионерам.