Работодатель решил силой удержать сотрудника на должности — и сломал ему нос

Начальник компании по вывозу мусора в Ингушетии сломал нос сотруднику, который захотел уволиться. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в социальных сетях.

По информации правоохранительных органов, 36-летний работник компании по вывозу мусора «Чистый мир» заявил о нападении со стороны начальника после уведомления об увольнении.

По словам пострадавшего, руководитель негативно отреагировал на его решение покинуть работу и нанес удар. В результате мужчина получил перелом носа и обратился за медицинской помощью в больницу Назрани. Госпитализация не потребовалась — после оказания помощи его отпустили домой.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины конфликта. Известно, что компания «Чистый мир» специализируется на услугах по вывозу твердых коммунальных отходов в Назрановском районе.

Ранее сироту избили в Новосибирске за съемку уличной драки.