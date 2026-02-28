Работодателям разрешат увольнять иностранцев по региональным актам

С 1 марта 2026 года работодатели смогут расторгать трудовые договоры с иностранными гражданами и лицами без гражданства, если этого требуют региональные нормативные акты. Новые положения позволят компаниям приводить численность сотрудников в соответствие с установленными квотами.

Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, ранее документы субъектов РФ не входили в перечень оснований для увольнения. После вступления изменений в силу работодатели получат право ссылаться на региональные ограничения.

Речь идет о случаях, когда необходимо сократить число иностранных работников до допустимой доли. Предельные показатели на 2026 год закреплены постановлением правительства № 1995 от 5 декабря 2025 года и распространяются на всех иностранцев, находящихся в стране на законных основаниях.

Эксперт уточнил, что увольнение возможно как по общим основаниям, применяемым к гражданам России, так и по дополнительным — связанным со статусом пребывания иностранца. Процедура включает издание приказа, оформление кадровых документов и окончательный расчет. После этого работодатель обязан в течение одного рабочего дня уведомить Социальный фонд России и в течение трех дней — территориальный орган МВД. Если сотруднику предоставлялось жилье, его также необходимо снять с миграционного учета.

