Работу автолавки и подачу тепла обсудили на выездной администрации г.о. Воскресенск

В городском округе Воскресенск состоялась встреча с жителями в формате «выездной администрации».

«Вчера провели очередную выездную администрацию. В этот раз вместе с заместителями и профильными специалистами разбирали вопросы жителей деревни Елкино», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Жители обращались с различными вопросами: стабильная подача тепла, водоснабжения и водоотведения, оснащение уличным освещением, уборка мусора и размещение дополнительной контейнерной площадки. Кроме того, горожане обсуждали земельные и дорожные вопросы. Каждому участнику мероприятия предоставили возможность заявить о проблеме или узнать какую-либо информацию. Жители муниципалитета получили исчерпывающие ответы.

Во время встречи затронули также актуальный для воскресенцев вопрос возобновления работы автолавки. Администрация муниципалитета объявила о проведении конкурсного отбора предпринимателей, которые обеспечивают продовольственными и промышленными товарами жителей сельских населенных пунктов. Договорено, что компания начнет осуществлять поставки продовольствия в середине ноября.

Жителей приглашают на следующую выездную администрацию, которая запланирована на среду, 20 ноября. Мероприятие состоится в поселке Фосфоритный.