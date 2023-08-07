Работу еще шести светофоров перенастроили в Подмосковье для борьбы с заторами

Работу еще шести светофоров оптимизировали на дорогах Подмосковья за минувшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения для минимизации заторов модернизировали и перенастроили светофоры в четырех городских округах: Мытищах, Королеве, Химках и Домодедово.

Так, на трех светофорных объектах в Мытищах установили средства адаптивного управления. Это позволит удаленно управлять светофорами и корректировать их режимы. Кроме того, такие устройства сами смогут сообщить о неисправностях, в том числе отсутствии питания или перегоревших лампочках.

В Королеве, Домодедово и Химках специалисты корректировали фазы работы светофоров, расположенных на перекрестках. Речь идет о светофорных объектах на пересечении Коммунальной улицы с проспектом Королева, Каширского шоссе с улицей Гагарина, Пятницкого и Кутузовского шоссе.

В ведомстве подчеркнули, что в Московской области продолжается работа по ликвидации пробок. Проведено свыше двухсот точечных мероприятий, благодаря которым пропускная способность на дорогах региона стала выше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю будет достроена дорога «Осташковское шоссе — деревня Ульянково».