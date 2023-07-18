Работу Керченской паромной переправы приостановили – МЧС

Во вторник паромная переправа не будет работать с 21 часа вечера до пяти утра среды, 19 июля. В Керченском морском порту не уточнили деталей.

Напомним, что данная паромная переправа чаще всего используется для того, чтобы осуществлять перевозку автобусов и грузовиков. На ней задействовано не меньше семи паромов, из которых два – железнодорожных. При этом 17 июля через переправу было перевезено 1 956 человек и 705 машин.