Работу незаконного предприятия остановили в промзоне возле подмосковной деревни Болтино

В городском округе Мытищи продолжают выявлять и ликвидировать незаконные строения и коммерческие предприятия, ведущие свою деятельность на территории промышленной зоны возле деревни Болтино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напоминаем, что ранее администрация округа обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованиями о сносе 14 самовольных и аварийных построек, расположенных здесь. Основанием для обращения послужило возведение объектов без разрешительной документации с нарушением градостроительных норм и правил.

Также на основании многочисленных обращений и жалоб граждан администрация округа обратилась в Мытищинский городской суд с исковым заявлением о запрете на этой территории незаконной предпринимательской деятельности по организации стоянки строительной техники и просеиванию песка и грунта на земельном участке, предназначенном для размещения малоэтажной жилой застройки.

В минувшую среду требования администрации были удовлетворены. Суд обязал ответчика прекратить незаконную деятельность и привести земельный участок в соответствие с видом разрешенного использования. В случае неисполнения решения данный участок будет освобожден от строительной техники и материалов муниципальными службами.