Работу «Столовой №1» в Москве приостановили из-за нарушений СанПиНа
«Столовую №1» в Москве временно закрыли из-за антисанитарии
Фото: [flickr.com]
Работу «Столовой №1», расположенную на улице Рождественка в центре Москве, приостановили на 90 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Данное решение принял Мещанский районный суд в связи с регистрацией двух случаев острого гастроэнтерита у посетителей и нарушениями СанПиНа.
Мера направлена на недопущение возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.
Ранее сообщалось о том, что в Турции почти 650 человек отравились шаурмой.