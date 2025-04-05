Работу «Столовой №1» в Москве приостановили из-за нарушений СанПиНа

Работу «Столовой №1», расположенную на улице Рождественка в центре Москве, приостановили на 90 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Данное решение принял Мещанский районный суд в связи с регистрацией двух случаев острого гастроэнтерита у посетителей и нарушениями СанПиНа.

Мера направлена на недопущение возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Ранее сообщалось о том, что в Турции почти 650 человек отравились шаурмой.