Работы по благоустройству бульвара Победы завершат в Ступино в следующем году

В следующем году в подмосковном Ступино будут проводиться большие работы по благоустройству всей территории бульвара Победы. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

«Основная цель нашего проекта — создать светлое и просторное пространство для комфортного отдыха. В проекте мы предлагаем сохранить основную пешеходную аллею, при этом расширяя центральную полосу озеленения. Также на главной аллее будут располагаться скамейки и городские качели с подсветкой в качестве основной точки притяжения», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что на бульваре располагается большое количество памятников, которые будут перенесены в единую мемориальную зону с выходом к часовне Георгия Победоносца. В верхней части открытых пространств без озеленения будет расположена небольшая площадка для детей до семи лет, пергола с местами для отдыха, площадка для воркаута и зона с теннисными столами.

Ожидается, что все новые функциональные зоны будет объединять общая прогулочная пешеходная дорожка. Также появятся дополнительные транзитные пути для связи дворовых пространств с главной аллеей. Между главной аллеей и прогулочной дорожкой предусматривается велодорожка, которая будет проходить вдоль всего бульвара и объединит уже существующие городские веломаршруты.