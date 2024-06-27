Работы по благоустройству Липовой рощи завершили в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске завершились работы по благоустройству лесопарка «Липовая роща», расположенного в непосредственной близости с ЖК «Спутник». Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что благоустройство данной территории стартовало еще в 2021 году. За это время сделано многое: создана инфраструктура для исторически катающихся велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр.

Теперь в лесопарке появились павильоны для посетителей, смонтированы павильон для отдыха велосипедистов и большого павильон проката. Фасады запроектированы из дерева натурального цвета и создают единый «ансамбль» с уже установленными ранее в парке деревянными беседками для отдыха и мостами.

Освещение вдоль дорожек обеспечивает достаточную безопасность в глубине парка вечером.