Работы по благоустройству парка и озера Киово продолжаются в подмосковной Лобне

Готовность работ по благоустройству парка у озера Киово в Лобне составляет уже пятьдесят пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«Работы по реконструкции парка „Киово“ в Лобне идут полным ходом. Прокладываем пешеходные дорожки, готовим территорию к установке освещения, монтируем малые архитектурные формы — делаем все, чтобы создать условия для комфортного отдыха», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что данный парк является важным узлом в ландшафтном каркасе города и историко-культурным носителем. В парке сохранились исторические объекты памяти Великой Отечественной войны: братская могила советских воинов и тематические информационные стенды.

Согласно концепции благоустройства, в парке обустроят пешеходные дорожки, установят новую входную группу, а также системы уличного освещения и видеонаблюдения, разместят малые архитектурные формы и обновят спортивную площадку. Памятник героям Великой Отечественной войны будет обновлен. Также проведут очистку двух водоемов и сделают к ним подходы.

В настоящее время идут работы по отделке сцены и устройству наружного освещения, производят работы по устройству ливневой канализации, плиточного покрытия и монтажу малых архитектурных форм. Кроме того, оборудуют настил и посевной газон.

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