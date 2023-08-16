Губернатор Подмосковья провел встречу с общественниками Дмитровского округа

Глава региона и активные жители муниципалитета — представители общественных и молодежных организаций, руководители предприятий, спортсмены и депутаты — обсудили ряд важных вопросов, в том числе связанных с благоустройством, образованием, строительством дорог и привлечением инвестиций, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В ходе встречи Андрей Воробьев напомнил, что Дмитровский округ является третьей по площади территорией в Подмосковье и одним из аграрных муниципалитетов.

«Принципиально важно, чтобы его (округа. — прим. ред.) ресурсы и конкурентные преимущества работали на благо жителей, чтобы приходили инвесторы и открывались рабочие места», — подчеркнул губернатор.

Встреча прошла в парке «Березовая роща», где в рамках благоустройства уложили резиновое покрытие, установили «Качели круг», а также обустроили спортивное ядро, детскую игровую зону и скейт-площадку. Парк продолжит преображаться. В скором времени там сделают смотровую площадку, пешеходные дорожки, установят фонтанный комплекс и вернут памятник дмитровчанам-участникам ВОВ. С такой инициативой ранее обращались местные активисты.

На встрече присутствовала председатель Общественной палаты Дмитровского округа и председатель общественной организации «Женсовет» Надежда Родионова. Она рассказала, что парк является точкой притяжения в городе, а самым посещаемым местом там стала детская площадка.

Также в ходе дискуссии обсудили благоустройство парка в Яхроме, где оборудовали элементы для трюков, обустроили памптрек и бетонный скейт-парк. Кроме того, в этом году в Дмитрове начали благоустраивать Советскую площадь. Там появятся прогулочные и беговые дорожки, памятник Юрию Долгорукому. При этом исторический облик площади будет сохранен.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Почетный гражданин Дмитровского округа, директор Синьковской школы Татьяна Довженко затронула тему образования. Она отметила, что все региональные проекты в этой сфере не только интересные по содержанию, но и имеют финансовую составляющую. Также она выразила благодарность за то, что практически все дети начальных классов, а также учащиеся пятых и шестых классов получили возможность посещать продленку — с 1 сентября школа получит еще семь ставок для воспитателей групп продленного дня.

Андрей Воробьев, в свою очередь, подчеркнул, что за последние годы Московская область серьезно прибавила в образовании. Он поблагодарил учителей за вклад в эту работу и отметил, что показателями хорошего обучения детей являются результаты государственных экзаменов, олимпиад, всероссийских проверочных работ и поступление в вузы. Подмосковье в этой сфере находится в числе лидеров и старается конкурировать со столицей, в том числе перенимать у Москвы лучшие практики. Губернатор также отметил, что в регионе строится много школ, а число учеников в этом году вырастет на 43-45 тысяч.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Также темой разговора стали инвестиции. Сейчас флагманскими инвестпроектами Дмитровского округа являются завод «Святой источник», агрокластер «Сырная Долина» и термально-логистический центр «Белый Раст».

Так, на встрече присутствовала гендиректор «Дмитровского молочного завода» Любовь Лихачева. Ее предприятие одним из первых стало резидентом «Сырной долины». Сейчас завод готовит документы на инвестиционные кредиты на покупку оборудования, а также для участия в программе возврата затрат на маркировку продукции.

Также на встрече присутствовал генеральный директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров. Он рассказал, что его бизнес работает успешно. Также он указал на важность реконструкции Рогачевского моста. По его словам, это «одна из болевых точек Дмитрова». Данный мост, который сейчас очень загружен, необходимо и местным жителям, и бизнесу.

Проект реконструкции моста сейчас разрабатывается, на это уже выделено финансирование. Кроме того, в текущем году в округе завершат строительство двух переправ: на автодороге Рогачево — Трехсвятское через реку Сестру и на Дмитровском шоссе через Яхрому. Также будет сделан комфортный выезд с ЦКАД. В настоящее время идет проектирование развязки на Дмитровское шоссе и Московское малое кольцо.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Также участником встречи стал почетный президент Олимпийского комитета России, чемпион СССР по горным лыжам Леонид Тягачев. Он поблагодарил губернатора за внимание к муниципалитету.

Ранее в этот день губернатор Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта филиала областного медколледжа № 1 в Дмитровском округе.