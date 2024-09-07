Работы по благоустройству сквера активно ведутся в подмосковном поселке Биокомбината

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество выполнения работ по благоустройству сквера в поселке Биокомбината в рамках партийного проекта «Городская среда». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напоминаем, что в рамках проекта запланировано выполнение широкого спектра работ, направленных на улучшение общественных пространств. Так, будет произведен монтаж освещения, которое сделает пространство безопасным и функциональным в темное время суток.

Также на территории сквера произведут установку лавочек и урн, что позволит создать удобные зоны для отдыха и поддерживать чистоту на территории.