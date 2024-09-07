Работы по благоустройству сквера активно ведутся в подмосковном поселке Биокомбината
Фото: [Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа]
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество выполнения работ по благоустройству сквера в поселке Биокомбината в рамках партийного проекта «Городская среда». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Напоминаем, что в рамках проекта запланировано выполнение широкого спектра работ, направленных на улучшение общественных пространств. Так, будет произведен монтаж освещения, которое сделает пространство безопасным и функциональным в темное время суток.
Также на территории сквера произведут установку лавочек и урн, что позволит создать удобные зоны для отдыха и поддерживать чистоту на территории.
«На данный момент работы выполнены на 40 процентов. Полностью завершить благоустройство планируем до конца месяца», — прокомментировал Сергей Джеглав.