Работы по благоустройству сквера имени Громцева продолжаются в Дзержинске

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В Дзержинске продолжается благоустройство сквера имени Громцева, работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Сквер является одной из центральных площадок Дзержинского городского округа, где традиционно проходят городские массовые мероприятия. По итогам онлайн-голосования, большинством голосов горожан было выбрано именно это общественное пространство», — говорится в сообщении.

Рабочие в рамках обновления сквера проложат пешеходные дорожки, установят летнюю сцену, модернизируют спортивные площадки, установят новое энергосберегающее освещение, а также заменят скамейки и урны. Кроме того, им предстоит провести озеленения территории. Завершение работ запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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