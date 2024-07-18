Работы по благоустройству сквера вдоль Пролетарского проспекта продолжаются в Щелкове

В этом году в подмосковном Щелкове ведется благоустройство сквера вдоль Пролетарского проспекта. Рабочие уже приступили к обустройству детской игровой площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь здесь есть зоны отдыха для взрослых и детей и велосипедный маршрут. А за безопасность в сквере отвечают камеры системы «Безопасный регион».

В ведомстве подчеркнули, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году в муниципалитете также благоустроят девять дворов. Одним из них станет двор домов № 17/1, 17/2 и 17/3 на улице Космодемьянская. Здесь появятся детская игровая площадка, спортивная зона и новые парковочные места. Дорожное полотно заменят и установят современное освещение. После благоустройства во дворе проведут озеленение.