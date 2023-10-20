Работы по благоустройству Томилинского лесопарка вышли на финишную прямую в Люберцах

В предстоящую субботу состоится тожественное открытие Томилинского лесопарка в городском округе Люберцы. Об этом рассказали в пресс-службе Минблаго Подмосковья.

«Местные жители давно просили навести порядок в Томилинском лесопарке и создать там хорошие условия для прогулок и занятий спортом. Работы практически завершены. В субботу территория торжественно откроется для жителей и гостей Подмосковья», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Согласно проекту, в Томилинском лесопарке оборудовали «Тропу здоровья», вдоль которой предусмотрены лавочки и площадки для отдыха и игр на свежем воздухе. Для занятий активными видами спорта созданы вело-лыжный и беговой маршруты, зоны воркаут и места для разминки.

В честь торжественного открытия территории, которая теперь будет называться парк «Лесная опушка», состоится концерт. Гостям предложат принять участие в экофестивале, а малышей порадует представление анимации и ростовых кукол. Для любителей спорта организуют забег, а также соревнования по спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе.

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