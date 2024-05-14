Работы по благоустройству Центрального парка продолжаются в Лобне

В Лобне продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха, работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Перед разработкой концепции [благоустройства] был проведен опрос среди жителей. Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда. Все эти пожелания горожан учтены и будут реализованы», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках работ в парке обновят дорожно-тропиночную сеть, территорию разделят на функциональные зоны. Здесь появятся зона для культурно-массовых мероприятий, танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, павильон-кафе с трибуной, зона для любителей экстрима, детская зона, смотровая площадка, зоны отдыха. Помимо этого, рабочие проведут озеленение, установят скамьи урны, систему уличного освещения и видеонаблюдения. Завершить благоустройство планируют в августе 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.