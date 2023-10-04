Работы по благоустройству центральной части города продолжаются в подмосковном Клину
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Работы по обновлению улицы Чайковского в подмосковном Клину на сегодняшний день выполнены уже на семьдесят процентов. Об этом сообщили в региональном Минблаго.
«Сейчас идет второй этап благоустройства исторической части города Клин – улицы Чайковского. После завершения работ, в конце октября, этот участок станет частью общей прогулочной зоны вместе с территорией отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
На данный момент ведется устройство оснований дорожно-тропиночной сети, устройство настилов, лестницы и плиточного покрытия, монтаж бортового камня, садово-парковой мебели. Проводятся работы по берегоукреплению.
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